Маршрутка опрокинулась при спуске с моста в Бресте

В Бресте маршрутка с пассажирами опрокинулась при съезде с моста. Подробности сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 5 апреля на Московской улице в Бресте около 11.00 часов. Предварительно установлено, что при спуске с Кобринского моста 53-летний водитель маршрутки «Мерседес» допустил опрокидывание микроавтобуса.
— На момент происшествия в маршрутке находилось семь пассажиров, — прокомментировали в пресс-службе.
В аварии пострадали два пассажира маршрутки: 90-летний мужчина и несовершеннолетняя девочка, их госпитализировали.