Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрутка опрокинулась при спуске с моста в Бресте

Два пассажира госпитализированы после ДТП с опрокинувшейся маршруткой в Бресте.

Источник: УВД Брестского облисполкома

В Бресте маршрутка с пассажирами опрокинулась при съезде с моста. Подробности сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 5 апреля на Московской улице в Бресте около 11.00 часов. Предварительно установлено, что при спуске с Кобринского моста 53-летний водитель маршрутки «Мерседес» допустил опрокидывание микроавтобуса.

— На момент происшествия в маршрутке находилось семь пассажиров, — прокомментировали в пресс-службе.

В аварии пострадали два пассажира маршрутки: 90-летний мужчина и несовершеннолетняя девочка, их госпитализировали.