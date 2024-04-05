В суде объяснили решение об освобождении осужденного за госизмену Константина Сыроежкина

«Взысканные процессуальные издержки по приговору суда на момент рассмотрения были погашены, гражданского иска осужденный не имеет, администрацией учреждения характеризуется положительно, раскаивается в содеянном. Коллегия пришла к выводу, что осужденный своим примерным поведением, добросовестным отношением к труду, участием в жизни колонии доказал свое исправление и не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания», — отмечается в пресс-релизе.