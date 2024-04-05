Суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл»

«Судом избрана мера пресечения сроком на 1 месяц 18 суток, то есть до 22 мая 2024 года», — уточнил собеседник агентства.
Шарипзоде предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
Дело о теракте
Ранее суд арестовал 10 фигурантов уголовного дела о теракте. Первыми под арест были отправлены четверо непосредственных исполнителей террористического акта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Двое из них признали свою вину.
Также в СИЗО отправились трое уроженцев Душанбе — Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы из-за их предполагаемой связи с исполнителями теракта. Восьмым арестантом стал предприниматель Алишер Касимов, который сдал одному из исполнителей преступления квартиру в Подмосковье. Под арест также были отправлены безработные Назримад Лутфуллои и Якубджони Юсуфзоды.
В своем обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что по делу было задержано 11 человек — эту информацию ему предоставили в ФСБ. Непосредственные исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» пытались скрыться от следствия, добраться до границы с Украиной и попасть на её территорию, сказал Путин. Наказание за теракт предусматривает пожизненное лишение свободы.
В пятницу, 22 марта, перед началом концерта рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. Они вели беспорядочный огонь по зрителям и работникам. Террористы подожгли здание концертной площадки зажигательной смесью.
Главное следственное управление Следственного комитета РФ расследует уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (теракт организованной группой, повлекший причинение смерти человеку). По данным Минздрава РФ, в теракте погибли 144 человека.