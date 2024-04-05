Рядом с Нью-Йорком произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло к западу от Манхэттена и ощущалось по всему Нью-Йорку, сообщила на своей странице в X губернатор штата Кэти Хочул.
Власти штата оценивают последствия и возможный ущерб, сказала она.
Генеральное консульство России в Нью-Йорке временно эвакуировало посетителей из-за землетрясения, которое ощущалось в мегаполисе, сообщил ТАСС российский генконсул Александр Захаров. Он добавил, что обращения россиян в связи с землетрясением пока не поступали.
«Сейчас, если не будет второй волны, рассчитываем, что сможем возобновить работу» (цитата по "РИА Новости), — сказал Захаров. Он отметил, что предстоит провести оценку, нанесен ли ущерб зданию.
CBS News пишет, что землетрясение произошло в боро (районе) Ливан в штате Нью-Джерсе, в 40 милях (64 км) к западу от Нью-Йорка. По данным Геологической служба США (USGS) колебания магнитудой 4,8 произошли в 7 км к северу от станции Уайтхаус в Нью-Джерси. При этом по шкале интенсивности землетрясение достигло уровня VI, ему присвоен «желтый» уровень опасности.
ABC отмечает, что землетрясение затронуло весь северо-восток страны, "от Филадельфии до Нью-Джерси, от Нью-Йорка до Коннектикута.
Землетрясения оцениваются по шкале магнитуд (обычно под ней подразумевается шкала Рихтера) и по шкале интенсивности (шкала Меркалли). Первая обозначает величину энергии катаклизма (максимальное значение 9), а вторая (максимальный уровень составляет XII, обозначается в римских цифрах) — воздействие землетрясения на людей, предметы, инфраструктуру и природные объекты.
Эпицентр мощного катаклизма может находиться далеко от населенных пунктов, и поэтому его интенсивность будет низкой, и, напротив, более слабое землетрясение может происходить достаточно близко к городу, что повышает его воздействие.