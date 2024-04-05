Рядом с Нью-Йорком произошло землетрясение

CBS News пишет, что землетрясение произошло в боро (районе) Ливан в штате Нью-Джерсе, в 40 милях (64 км) к западу от Нью-Йорка. По данным Геологической служба США (USGS) колебания магнитудой 4,8 произошли в 7 км к северу от станции Уайтхаус в Нью-Джерси. При этом по шкале интенсивности землетрясение достигло уровня VI, ему присвоен «желтый» уровень опасности.