Замглавы по IT АО «Сирена-трэвел» задержали по делу о воздействии на инфраструктуру РФ

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщило об оперативных мероприятиях в офисе компании на Ленинградском проспекте, которые проводили сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. В 2023 году Leonardo подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа, что вызывало затруднения регистрации в аэропортах.