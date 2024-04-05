Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы по IT АО «Сирена-трэвел» задержали по делу о воздействии на инфраструктуру РФ

В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по ИТ и производству АО «Сирена-трэвел» (входит в Ростех) Игорь Ройтман задержан в рамках уголовного дела о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Ройтман задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказал собеседник.

Как ранее сообщал ТАСС информированный источник, обыски у компании «Сирена-трэвел», разработчика системы бронирования Leonardo, связаны с кибератаками с Украины осенью прошлого года.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщило об оперативных мероприятиях в офисе компании на Ленинградском проспекте, которые проводили сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. В 2023 году Leonardo подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа, что вызывало затруднения регистрации в аэропортах.