Замглавы по IT АО «Сирена-трэвел» задержали по делу о воздействии на инфраструктуру РФ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по ИТ и производству АО «Сирена-трэвел» (входит в Ростех) Игорь Ройтман задержан в рамках уголовного дела о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Ройтман задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказал собеседник.
Как ранее сообщал ТАСС информированный источник, обыски у компании «Сирена-трэвел», разработчика системы бронирования Leonardo, связаны с кибератаками с Украины осенью прошлого года.
Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщило об оперативных мероприятиях в офисе компании на Ленинградском проспекте, которые проводили сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. В 2023 году Leonardo подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа, что вызывало затруднения регистрации в аэропортах.