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В Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть

В Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья, сообщила пресс-служба Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

«В 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет», — говорится в релизе.

На месте работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.

Похожая диверсия произошла 17 марта, когда в результате взрыва дрона-камикадзе начался пожар на территории одной из воинских частей в Тирасполе. Сгорел вертолет Ми-8.

Как сообщало Министерство госбезопасности ПМР, иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.

В конце февраля президент самопровозглашенной республики Вадим Красносельский обвинил власти Молдавии в геноциде приднестровцев. За 30 лет он насчитал четыре признака этого преступления: экономическое удушение, физическое уничтожение части народа, отказ в правовой защите, попытка насильственного насаждения языка.

Съезд депутатов всех уровней ПМР принял резолюцию об обращении к России за помощью.