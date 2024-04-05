Спецоперация, 5 апреля: российские войска освободили село Водяное

Газета New York Times со ссылкой на чиновников НАТО сообщила, что Украина не получит официальное приглашение вступить в альянс в ходе его июльского саммита в Вашингтоне. Отмечается, что у НАТО нет желания принимать нового члена, из-за которого организация может оказаться втянутой в конфликт. Издание указывает на то, что альянс ищет некий «срединный» вариант для Украины — показатель того, что Киев в долгосрочной перспективе обеспечен его поддержкой. Что из себя может представлять такой вариант, однако, пока неясно, отмечает издание со ссылкой на западных дипломатов.