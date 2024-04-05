Тысячи жертв: последствия прорыва озера Сорбулак будут катастрофой — казахстанский эколог

— Конечно я буду. Я в международные организации буду обращаться. Это уже невозможно. Реальная опасность есть. Идите, проверьте. Это должен быть комплекс исследований: биологи, гидротехники, зоологи, почвоведы. Они все должны сесть и разобраться, что там происходит. Нужна комиссия полноценная, которая даст ответы на все вопросы. Без этого нельзя вообще.