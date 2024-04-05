Тысячи жертв: последствия прорыва озера Сорбулак будут катастрофой — казахстанский эколог

АЛМАТЫ, 5 апр — Sputnik. Известный казахстанский эколог и общественный деятель Мэлс Елеусизов в очередной раз заявил, что озеро-отстойник Сорбулак, куда сбрасываются все стоки из Алматы, переполнено и по ряду причин в любой момент может прорваться. О том, какими могут быть масштабы катастрофы, он рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Казахстан.
История знала примеры
Мэлс Хамзаевич, давайте поговорим о проблеме, которую вы поднимаете уже на протяжении 35 лет, проблеме нашего сточного озера Сорбулак — отстойника. Сейчас вы стали говорить об этом чаще и громче. Что происходит сейчас? Почему именно сейчас вы вновь поднимаете так серьезно этот вопрос?
— Все, о чем я говорил все эти годы — подтверждается. Я работал замдиректора института «Казгипроводхоз». Большой институт был. В 1988 году весной прорвался накопитель сточных вод Жаманкум. Его емкость была всего лишь 30 тысяч кубометров. Это небольшое озеро. Но оно столько бед наделало.
По словам Елеусизова, страшный проран в озере, который произошел 36 лет назад, унес жизни 13 человек. Глубина прорана, подчеркнул эколог, составила 60 метров, ширина 200 метров. Вода проделала гигантский ров в 8 километров до реки Каскеленки.
«Это все слилось в Каскеленку, пошло вниз, смыло типа аула возле Капчагая. Смыло также автомост и дальше железнодорожный мост снесло. Тогда погибло 13 человек. Там ехал пассажирский поезд, и машинист успел остановить. А если бы он “нырнул”, за ним бы весь состав туда ушел», — подчеркнул Елеусизов.
Сель, добавил он, «затих» у Капчагая.
«Но последствия, 13 человек… Это серьезно», — заявил эколог.
А рядом, подчеркнул он, начал подниматься уровень Сорбулака. Это второй накопитель.
«Сорбулак — там уже миллиард кубометров. Это страшный объем — один кубический километр. Площадь его 60 квадратных километров. Гигантское озеро. Это вся канализация Алматы», — констатировал он.
Когда Жаманкум прорвало, Сорбулак, напомнил Елеусизов, начал быстро подниматься.
Институту «Казгипроводхоз» поручили проектировать дамбу и сделать проект поднятия дороги Алматы — Караганда.
«Я увидел, что не совсем они правильно делают, начал выступать против, сделал замечания. Помню, встретился с Колбиным (Геннадий Васильевич — первый секретарь ЦК КП Казахстана 1986−1989 годы — Sputnik) 3 апреля 1989 уже года. А 13 апреля меня исключили из партии и уволили с работы», — вспоминает эколог.
Дно гигантского Сорбулака, продолжил он, фильтровало поступающие в него канализационные стоки, и эксперты еще тогда по итогам исследованиям говорили, что этой воде потребуется около 20 лет, чтобы дойти почти до Куртинского водохранилища в Алматинской области.
Прорыв Сорбулака будет катастрофой
Что конкретно сейчас происходит с грунтами и чего можно ожидать?
— Там очень плохие грунты. Это осадочные грунты — супесь. Смесь песка с глиной — все, что стекает поверху, в народе ее называют «плывун». То есть когда такой грунт намокнет, он «плывет», образуя сель.
В районе Куртинского водохранилища, подчеркнул Елеусизов, уже появились небольшие озера.
«Это фильтрационные озера. А вот это и есть основа (для селя — Sputnik). Там сейсмичность 7 баллов. Это сейсмологи давали, когда его еще строили (Сорбулак — Sputnik)», — поделился он.
Эколог подчеркнул, что специалисты с самого начала еще добавляли 2 балла из-за большой ширины — 8 километров.
«Волна может “перепрыгнуть” эту дамбу. Поэтому, если тряхнет, где-то чуть-чуть маленькая дырочка — и все поплывет. И уже никакая сила, даже сам Всевышний, не сможет остановить это».
То есть, получается, миллиард кубометров воды хлынет… Куда?
— Это не вода, а уже селевой поток пойдет — одна частица воды захватывает 55 частиц грунта. То есть, это будет 55 миллиардов. Это четыре Капчагайских водохранилища.
Вся эта масса, подчеркнул эколог, попадет в Куртинское водохранилище, в котором еще 120 миллионов кубометров.
По словам Елеусизова высота плотины — порядка 39 метров, по типу она каменно-набросная, как на Медео. Сверху ее обложили плитами.
«Но стоит воде перехлестнуть, плотина моментально развалится. Внизу стоит поселок Курты, дальше Акчи, где-то 20 тысяч человек жило раньше. Его смоет через 6 минут, если развалится плотина Куртинского водохранилища. 6 минут. Можете себе представить? Это масса, страшная масса», — предупреждает эколог.
Потом, добавил он, сель пойдет до Или, где повернет и начнет смывать все населенные пункты Балхашского района.
«Не будет Балхашского района. Все населенные пункты стоят возле воды. И это будет катастрофа. Катастрофа техногенная, человеком организованная».
Больше всего эколога возмущает, что по этому вопросу не принимают решения уже много лет.
«Мы дали предложения конкретные, как это решить. Самые простые, самые легкие и дешевые: очищать воду и очищенную уже сбрасывать в Курты. Конечно, не для питьевых целей. Но для орошения технических культур она вполне пригодна. Получили патент», — напомнил он.
Но никто за это время ничего не сказал про Сорбулак, негодует Мэлс Елеусизов.
«Ученые же мужики, соображают, что я говорю не свои выдумки, все это — физические законы», — с горечью констатирует он.
Достучаться до «небес»
Вы со своим предложением куда-то обращались?
— Обращался. Я с Назарбаевым трижды встречался. В первый раз, когда я встретился, он даже посылал со мной Терещенко (Сергей Александрович — премьер-министр Казахстана с 1991 по 1994 годы) посмотреть его. Посмотрел и все, тишина.
Эколог поделился, что использовал возможность баллотироваться в президенты не для власти, а чтобы информировать людей. По его словам, он также обратился и к Токаеву, организовал выезд для чиновников, которые президент дал поручение разобраться в вопросе.
«Но здесь просто коррупционная штука. Дамбу построили вторую, которая совершенно не нужна. Вообще там не нужна. Миллиард потратили. А еще хотели реконструкцию канала — там 42 километра. Его сейчас, наоборот, трогать нельзя. Это уникальная ситуация, в природе так бывает. Кальматация, есть такое выражение», — говорит Елеусизов.
Эколог рассказал подробнее — речь идет о канале от очистных сооружений до Сорбулака.
«Кальматация, это как? Между песчинками всегда есть какое-то пространство. Но туда (при сбросе воды с очистных сооружений — Sputnik) начинают заходить масла, жиры и она (почва) становится как будто резиновая. Ее трогать нельзя. Она как раз, не пропускает воду».
Если сейчас разрушить это, вода пойдет во все стороны, будет фильтроваться, то есть станет большой угрозой, считает эксперт.
«После поднятия всех моих вопросов этих, где-то в 1993-м году правобережный канал они построили и сделали три накопителя общей емкостью 50 миллионов кубометров. Но там лога, и через них металлические трубы проложены, поэтому зимой там будет замерзать», — рассказал эколог.
Летом вода, отметил он, идет в правобережные эти три водохранилища, а зимой сливается в Сорбулак.
«И идет вот такое вот: то поднимется, то опустится уровень Сорбулака. А принципиального решения нет. Даже в правобережье образовываются фильтрационные озера. Там может повториться Жаманкум. И прямо на Капчагай пойдет», — предупреждает Елеусизов.
На вопрос о том, как решить вопрос и какова его цена, эколог отметил, что пока сложно об этом говорить из-за колебаний на рынке.
«Никто и ничего не может сказать. Потому, что цены пляшут, как хотят», — подчеркнул он.
Возвращаясь к каналу, Елеусизов добавил, что на его реконструкцию заложили 2,5 миллиарда тенге.
«Его не надо трогать вообще, а они решили реконструировать. Я остановил его пока, но у них в голове продолжается эта идея», — переживает эколог.
Елеусизов рассказал, что обращался и к городским, и к областным властям, и к премьеру. Но каждый из них уже несколько раз сменился, а решения все нет и нет.
«Это не какое-то там наводнение и прочее. Хотя там тоже вина большая местных властей, центральной власти, что такие случаются катастрофы», — считает эколог.
Затопило людей, а это все предусмотреть можно.
«В природе все правильно рассчитано. Они же ставят дома, где попало. В Алматы недавно же смыло. Обвалы еще впереди у нас. Погода сильно меняется. Но Сорбулак — это ЧП, рожденное человеком», — подчеркнул Елеусизов. Угроза Сорбулака: решение есть.
Как можно решить эту проблему?
— Это тростниковые пруды. Природа все продумала — не зря все дельты рек зарастают тростником. До семи метров они в высоту поднимаются мощной стеной. Это сильнейший очиститель. Он стоит в воде, вода проходит. Тростник до двух метров в глубину пускает корни и там завязываются клубеньки такие. То есть, все ценные (питательные) вещи в этой воде тростник себе забирает и складывает, поэтому весной они дают такой рост. Это и есть очищение воды.
А воду скидывать потом из Сорбулака очищенную, или как?
— Из Сорбулака идет канал. И там 9 чеков (полей — Sputnik) мы предусмотрели, где высадить тростник. Каждый чек — 100 метров ширины и 500 метров длины. Тростник просто регулярно надо убирать, потому что он в себе накапливает всякие тяжелые металлы и всякую дрянь. Другого нет способа.
А дальше вода куда пойдет?
— Она пойдет в Куртинское водохранилище и уже потом на орошение. Там эту воду можно использовать уже совершенно спокойно. Простое, самое легкое, все это легко сделать.
Дальше какие у вас планы действий? Как-то донести, достучаться до руководства страны, области, города?
— Конечно я буду. Я в международные организации буду обращаться. Это уже невозможно. Реальная опасность есть. Идите, проверьте. Это должен быть комплекс исследований: биологи, гидротехники, зоологи, почвоведы. Они все должны сесть и разобраться, что там происходит. Нужна комиссия полноценная, которая даст ответы на все вопросы. Без этого нельзя вообще.
Эколог буквально бьет тревогу: делать все это нужно срочно.
«Опасность реальная. Я говорю, все будут сидеть в тюрьме», — предупредил он.
Елеусизов подчеркнул, что снова напишет президенту Токаеву.
«Если не примут мер, значит буду дальше поднимать это дело. Другого нет пути, если мы хотим, чтобы не погибли люди. Это не просто, где один домик снесло. Это целый район уничтожается полностью», — негодует он.