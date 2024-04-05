Землетрясение рядом с Нью-Йорком назвали мощнейшим за столетие

При этом два аэропорта в Нью-Йорке приостановили работу из-за землетрясения. «Хочу сообщить, что аэропорты JFK и Ньюарк полностью остановили работу», — добавила губернатор. По словам Хокул, сейчас специалисты оценивают возможные последствия. Из-за землетрясения в JFK задерживаются 95 рейсов, а в Нью-Арке — 191. Третий аэропорт американского мегаполиса — Ла-Гуардия — не получил повреждений, отметила Хокул.