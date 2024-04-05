Из торгового центра в Самаре 5 апреля эвакуировали 300 человек

Из торгового центра «Мега» в Самаре эвакуировали 300 человек. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области. По информации ведомства, сигнал из ТЦ поступил 5 апреля в 17.21.
— Прибывшими подразделениями установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, — уточнила пресс-служба регионального управления МЧС.
Эвакуация людей из торгового центра произошла еще до того, как пожарные прибыли на место. Это было сделано в целях безопасности. Среди 300 эвакуировавшихся 30 — это дети. В результате инцидента никто не пострадал.