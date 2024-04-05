В Орске прорвало дамбу

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Дамбу прорвало в Орске Оренбургской области. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
«В Орске произошел прорыв дамбы. Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления», — сказал собеседник агентства.
В оперативных службах добавили, что в зону подтопления могут попасть порядка 4 тыс. частных жилых домов. В домах могут проживать до 10 тыс. человек.
По данным правительства Оренбургской области, в старом городе прорвало участок насыпной дамбы. Для эвакуации с территории старого Орска подготовили шесть ПВР. «Для эвакуации подготовлены пункты временного размещения: 17-я школа, 37-я школа, 1-я гимназия, 3-я гимназия, 88-я школа, 11-я школа», — отмечается в сообщении администрации города на странице во «ВКонтакте».
Как уточнили в МЧС, спасатели с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы. «Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом», — сказали в пресс-службе ведомства.
В министерстве добавили, что в превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения. «Место сбора для эвакуации жителей — улица Крайняя», — добавили в ведомстве.
Пожарные эвакуируют пожилых и маломобильных граждан из зоны подтопления, свидетельствует видео МЧС. Диспетчер сообщает им адреса, на которые они выезжают на пожарных автомобилях. В городе звучит сирена гражданской обороны.
Ранее сообщалось, что в Орске возникла угроза прорыва дамбы. Жителям нескольких улиц власти порекомендовали собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения. В городе введен режим ЧС. Туда прибыли спасательные отряды из Москвы и следуют спасатели из Перми.