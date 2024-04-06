Появилось видео с места прорыва дамбы в Орске

4 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе из-за паводка. По его словам, мера необходима для проведения мероприятий по пропуску паводка и минимизации возможного ущерба для жителей и инфраструктурных объектов.