Мэр Оренбурга призвал эвакуировать ряд районов из-за угрозы затопления

По словам мэра, за сутки уровень воды в Урале вырос на 91 см, достигнув отметки 778 см. «Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать. Электро- и газоснабжение ваших районов будет отключено. <…> Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков», — сказал Салмин.