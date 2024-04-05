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Поставщика Минобороны обвинили в махинациях со средствами защиты для участников СВО

«Ъ» стало известно о крупном скандале, связанном с поставками средств защиты участникам специальной военной операции (СВО). По подозрению в особо крупном мошенничестве арестован Андрей Есипов, глава ООО «ГК “Пикет”», который подозревается ГСУ СКР в мошенничестве на 2 млрд руб. при исполнении контракта с Минобороны на 20 тыс. бронежилетов и «плитников». По версии следствия, заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта. Защита господина Есипова утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, а сам он, даже находясь за решеткой, думает о защите родины.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Басманный суд поддержать Андрея Есипова пришли его многочисленные друзья и сотрудники ГК — попасть в зал заседания, где избиралась мера пресечения, удалось немногим из них.

Ходатайствуя об аресте господина Есипова, следователь ГСУ СКР сообщил, что он вместе с рядом других фигурантов подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) — хищении 2 млрд руб. у Минобороны при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников» для войск, участвующих в СВО. По словам следователя, махинации помогли выявить три свидетеля обвинения, а самая жесткая мера пресечения необходима, поскольку в противном случае фигурант может скрыться или, используя свои связи в органах госвласти и военном ведомстве, оказать давление на участников расследования.

Представитель Генпрокуратуры, признавший законность возбуждения дела, выступил и за арест предпринимателя Есипова. Сам фигурант вину не признал:

— Не признаю и не понимаю сути обвинения, — заявил господин Есипов.

По его словам, все бронежилеты были поставлены в адрес одной из войсковых частей. Там провели экспертизу, на которую представители «Пикета» никак повлиять не могли, и она подтвердила качество продукции.

— Меня знают генералы, с которыми заключались договоры, но позвонить им мне не дали, — посетовал подозреваемый, сообщивший, что, когда адвокаты свяжутся с высокопоставленными военными, те непременно поручатся как за него лично, так и за продукцию «Пикета».

Господин Есипов отметил, что бежать ему некуда, если только вернуться в зону проведения СВО, откуда он и приехал по вызову следствия 3 апреля и был задержан.

— Для меня прибыль не важна, — заявил подозреваемый, обращаясь к судье, и сообщил, что поставил военному ведомству бесплатно продукцию на 300 млн руб.— Ведь мы выпускаем не только средства защиты, но и беспилотники, в том числе дроны- «камикадзе», которые активно используются в ходе боевых действий.

Глава компании рассказал, что в основу дела легли данные, представленные бывшими сотрудниками его же компании, которых уличили в крупных хищениях и уволили. Затем в отношении них было возбуждено уголовное дело.

После этого, утверждал господин Есипов, экс-менеджеры стали угрожать ему самому уголовным преследованием, требуя компенсацию в размере 300 млн руб. Записи, подтверждающие все это, по его словам, следствие может найти в его изъятом телефоне. Код от него он добровольно предоставил правоохранителям.

— В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы, — отметил фигурант, сообщив, что это главное свидетельство качества защиты.

А его адвокат предложил ограничиться домашним арестом, отметив, что его подзащитный, даже находясь за решеткой, думает о том, как защитить интересы страны.

Судья, согласившись с аргументами следствия, отправила господина Есипова на два месяца в СИЗО. Следом аналогичные меры пресечения были избраны двум менеджерам компании.

Группа компаний «Пикет» была зарегистрирована 20 апреля 2001 года. Учредителем, единственным владельцем и генеральным директором организации, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Андрей Есипов.

ГК «Пикет» занимается несколькими видами деятельности. Организация разрабатывает проекты, строит здания, осуществляет ремонт и реконструкцию объектов в Московском регионе. В этом направлении компания, согласно ее официальному сайту, реализовала более 350 проектов.

Другим видом деятельности организации является поставка тактического снаряжения, в том числе бойцам СВО. ГК «Пикет» поставляет как одежду, защиту и снаряжение, так и технику, например БПЛА, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи и прочее.

ГК «Пикет» также владеет сетью никотиновой продукции «Выдыхай», состоящей из двух торговых точек. Организация планирует открыть еще более 20 магазинов до конца 2024 года. Кроме того, в активах компании есть сеть «Фикс и точка». В нее входят пять магазинов товаров для дома в Москве и области. ГК «Пикет» является совладельцем торгового комплекса «Монтавр». Организация также владеет 25% компаний «Тракмастер» и УК-53 КМ. Первая занимается ремонтом и обслуживанием транспортных средств. УК-53 КМ осуществляет аренду и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ГК «Пикет» за 2022 год составила 726,8 млн руб., а чистая прибыль — 4,8 млн руб. В 2021 году выручка была 772,8 млн руб., а чистая прибыль — 701 тыс. руб.

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