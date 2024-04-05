Поставщика Минобороны обвинили в махинациях со средствами защиты для участников СВО

В Басманный суд поддержать Андрея Есипова пришли его многочисленные друзья и сотрудники ГК — попасть в зал заседания, где избиралась мера пресечения, удалось немногим из них.
Ходатайствуя об аресте господина Есипова, следователь ГСУ СКР сообщил, что он вместе с рядом других фигурантов подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) — хищении 2 млрд руб. у Минобороны при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников» для войск, участвующих в СВО. По словам следователя, махинации помогли выявить три свидетеля обвинения, а самая жесткая мера пресечения необходима, поскольку в противном случае фигурант может скрыться или, используя свои связи в органах госвласти и военном ведомстве, оказать давление на участников расследования.
Представитель Генпрокуратуры, признавший законность возбуждения дела, выступил и за арест предпринимателя Есипова. Сам фигурант вину не признал:
— Не признаю и не понимаю сути обвинения, — заявил господин Есипов.
По его словам, все бронежилеты были поставлены в адрес одной из войсковых частей. Там провели экспертизу, на которую представители «Пикета» никак повлиять не могли, и она подтвердила качество продукции.
— Меня знают генералы, с которыми заключались договоры, но позвонить им мне не дали, — посетовал подозреваемый, сообщивший, что, когда адвокаты свяжутся с высокопоставленными военными, те непременно поручатся как за него лично, так и за продукцию «Пикета».
Господин Есипов отметил, что бежать ему некуда, если только вернуться в зону проведения СВО, откуда он и приехал по вызову следствия 3 апреля и был задержан.
— Для меня прибыль не важна, — заявил подозреваемый, обращаясь к судье, и сообщил, что поставил военному ведомству бесплатно продукцию на 300 млн руб.— Ведь мы выпускаем не только средства защиты, но и беспилотники, в том числе дроны- «камикадзе», которые активно используются в ходе боевых действий.
Глава компании рассказал, что в основу дела легли данные, представленные бывшими сотрудниками его же компании, которых уличили в крупных хищениях и уволили. Затем в отношении них было возбуждено уголовное дело.
После этого, утверждал господин Есипов, экс-менеджеры стали угрожать ему самому уголовным преследованием, требуя компенсацию в размере 300 млн руб. Записи, подтверждающие все это, по его словам, следствие может найти в его изъятом телефоне. Код от него он добровольно предоставил правоохранителям.
— В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы, — отметил фигурант, сообщив, что это главное свидетельство качества защиты.
А его адвокат предложил ограничиться домашним арестом, отметив, что его подзащитный, даже находясь за решеткой, думает о том, как защитить интересы страны.
Судья, согласившись с аргументами следствия, отправила господина Есипова на два месяца в СИЗО. Следом аналогичные меры пресечения были избраны двум менеджерам компании.
Группа компаний «Пикет» была зарегистрирована 20 апреля 2001 года. Учредителем, единственным владельцем и генеральным директором организации, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Андрей Есипов.
ГК «Пикет» занимается несколькими видами деятельности. Организация разрабатывает проекты, строит здания, осуществляет ремонт и реконструкцию объектов в Московском регионе. В этом направлении компания, согласно ее официальному сайту, реализовала более 350 проектов.
Другим видом деятельности организации является поставка тактического снаряжения, в том числе бойцам СВО. ГК «Пикет» поставляет как одежду, защиту и снаряжение, так и технику, например БПЛА, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи и прочее.
ГК «Пикет» также владеет сетью никотиновой продукции «Выдыхай», состоящей из двух торговых точек. Организация планирует открыть еще более 20 магазинов до конца 2024 года. Кроме того, в активах компании есть сеть «Фикс и точка». В нее входят пять магазинов товаров для дома в Москве и области. ГК «Пикет» является совладельцем торгового комплекса «Монтавр». Организация также владеет 25% компаний «Тракмастер» и УК-53 КМ. Первая занимается ремонтом и обслуживанием транспортных средств. УК-53 КМ осуществляет аренду и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ГК «Пикет» за 2022 год составила 726,8 млн руб., а чистая прибыль — 4,8 млн руб. В 2021 году выручка была 772,8 млн руб., а чистая прибыль — 701 тыс. руб.