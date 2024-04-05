Поставщика Минобороны обвинили в махинациях со средствами защиты для участников СВО

Ходатайствуя об аресте господина Есипова, следователь ГСУ СКР сообщил, что он вместе с рядом других фигурантов подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) — хищении 2 млрд руб. у Минобороны при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников» для войск, участвующих в СВО. По словам следователя, махинации помогли выявить три свидетеля обвинения, а самая жесткая мера пресечения необходима, поскольку в противном случае фигурант может скрыться или, используя свои связи в органах госвласти и военном ведомстве, оказать давление на участников расследования.