ВКС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

«Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Аль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор», — сказал он.
Попов добавил, что беспилотники проамериканской антитеррористической коалиции в Сирии за последние сутки семь раз нарушили Протоколы деконфликтации, а воздушное пространство арабской республики — девять раз.
Ранее, 3 апреля, ВКС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии. В течение суток погиб один сирийский военный. Это произошло в ходе обстрела артиллерией террористов позиций сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ провинции Алеппо.
31 марта Попов сообщил, что в сирийской провинции Хомс в Сирии ВКС России уничтожили место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-эль-Мраах в провинции Хомс.
До этого, 30 марта, в ЦПВС сообщили о росте разведывательно-диверсионной активности боевиков в Сирии. Уточняется, что 29 марта во время отражения атаки боевиков подразделениями Вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра было уничтожено не менее четырех террористов.