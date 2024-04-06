ВКС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

До этого, 30 марта, в ЦПВС сообщили о росте разведывательно-диверсионной активности боевиков в Сирии. Уточняется, что 29 марта во время отражения атаки боевиков подразделениями Вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра было уничтожено не менее четырех террористов.