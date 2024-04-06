МЧС Башкирии рассказало, стоит ли опасаться жителям республики последствий прорыва дамбы в Орске.
Напомним, в Старом городе Орска прорвало дамбу. Из-за этого почти 11 тысяч жителей будут эвакуированы. В зону подтопления попали 4258 домов. Причиной несчастного случая послужило рекордное половодье из-за резкого потепления. Глава Оренбурга Сергей Салмин назвал ситуацию критической.
В чрезвычайном ведомстве отметили, что гидротехническое сооружение на водохранилище повреждено не было, и оно работает в штатном режиме. Была, как утверждают в МЧС, повреждена земляная насыпная дамба, защищавшая Орск от талых вод.
В настоящее время МЧС эвакуирует местных жителей из зоны возможного подтопления в пункты временного размещения. Группировка спасателей ведомства была усилена. Вместе с муниципальными службами они укрепляют дамбу и устраняют прорыв. Работают два фронтальных погрузчика и четыре груза с грунтом.