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МЧС Башкирии рассказало, стоит ли опасаться жителям республики последствий прорыва дамбы в Орске

МЧС рассказало, чем грозит Башкирии прорыв дамбы в Орске.

Источник: МЧС РФ

МЧС Башкирии рассказало, стоит ли опасаться жителям республики последствий прорыва дамбы в Орске.

Напомним, в Старом городе Орска прорвало дамбу. Из-за этого почти 11 тысяч жителей будут эвакуированы. В зону подтопления попали 4258 домов. Причиной несчастного случая послужило рекордное половодье из-за резкого потепления. Глава Оренбурга Сергей Салмин назвал ситуацию критической.

Как заявили в МЧС Башкирии, в связи с тем, благодаря географическому расположению Башкирии и ее возвышенности относительно Оренбургской области какой-либо угрозы из-за прорыва дамбы на Ириклинском водохранилище населенным пунктам республики нет.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что гидротехническое сооружение на водохранилище повреждено не было, и оно работает в штатном режиме. Была, как утверждают в МЧС, повреждена земляная насыпная дамба, защищавшая Орск от талых вод.

В настоящее время МЧС эвакуирует местных жителей из зоны возможного подтопления в пункты временного размещения. Группировка спасателей ведомства была усилена. Вместе с муниципальными службами они укрепляют дамбу и устраняют прорыв. Работают два фронтальных погрузчика и четыре груза с грунтом.