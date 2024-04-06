Что известно о прорыве дамбы в Орске Оренбургской области

Глава МЧС РФ Александр Куренков и его коллега из Казахстана Чингис Аринов в оперативном режиме обсуждают меры реагирования на паводковую ситуацию, сложившуюся в приграничных регионах двух стран, в том числе после прорыва насыпной дамбы в Орске.