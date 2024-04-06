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Что известно о прорыве дамбы в Орске Оренбургской области

Участок насыпной дамбы прорвало на территории Старого города в Орске Оренбургской области, в зону подтопления попали более 4,2 тыс. домов и почти 11 тыс. человек. ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Прорыв дамбы и его последствия

О прорыве дамбы в Орске Оренбургской области стало известно около 20:30 мск 5 апреля.

В зону затопления попали 4 258 домов и 10 987 местных жителей.

По словам главы Орска Василия Козупицы, произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах.

Прорыв дамбы не повредил Ириклинскую гидроэлектростанцию, повреждена земляная насыпная дамба, которая защищала город от талых вод, сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Эвакуация жителей

Идет эвакуация жителей города из домов, находящихся в зоне затопления.

Для расселения эвакуированных людей после прорыва дамбы подготовлено 12 пунктов временного размещения (ПВР).

В ПВР уже прибыли порядка 40 человек, в том числе 17 детей.

Устранение последствий

Спасатели совместно с муниципальными службами пытаются укрепить дамбу.

По данным МЧС, на месте ликвидации чрезвычайной ситуации работают 240 человек и 113 единиц техники.

Порыв устраняется фронтальными погрузчиками, большегрузы завозят землю. Всего работают 33 большегруза и 5 фронтальных погрузчиков, ведется непрерывная работа.

В зоне подтопления задействованы более 200 сотрудников полиции.

Глава МЧС РФ Александр Куренков и его коллега из Казахстана Чингис Аринов в оперативном режиме обсуждают меры реагирования на паводковую ситуацию, сложившуюся в приграничных регионах двух стран, в том числе после прорыва насыпной дамбы в Орске.

МЧС