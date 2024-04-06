Что известно о прорыве дамбы в Орске Оренбургской области

Прорыв дамбы и его последствия
О прорыве дамбы в Орске Оренбургской области стало известно около 20:30 мск 5 апреля.
В зону затопления попали 4 258 домов и 10 987 местных жителей.
По словам главы Орска Василия Козупицы, произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах.
Прорыв дамбы не повредил Ириклинскую гидроэлектростанцию, повреждена земляная насыпная дамба, которая защищала город от талых вод, сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
Эвакуация жителей
Идет эвакуация жителей города из домов, находящихся в зоне затопления.
Для расселения эвакуированных людей после прорыва дамбы подготовлено 12 пунктов временного размещения (ПВР).
В ПВР уже прибыли порядка 40 человек, в том числе 17 детей.
Устранение последствий
Спасатели совместно с муниципальными службами пытаются укрепить дамбу.
По данным МЧС, на месте ликвидации чрезвычайной ситуации работают 240 человек и 113 единиц техники.
Порыв устраняется фронтальными погрузчиками, большегрузы завозят землю. Всего работают 33 большегруза и 5 фронтальных погрузчиков, ведется непрерывная работа.
В зоне подтопления задействованы более 200 сотрудников полиции.
Глава МЧС РФ Александр Куренков и его коллега из Казахстана Чингис Аринов в оперативном режиме обсуждают меры реагирования на паводковую ситуацию, сложившуюся в приграничных регионах двух стран, в том числе после прорыва насыпной дамбы в Орске.