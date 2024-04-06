Мэр Орска сообщил о еще одном повреждении дамбы в городе

В видео, которое публикует «Урал56.ру», мэр говорит, что на месте второй течи ситуация стабилизируется, но она неустойчивая. Портал уточняет, что оба повреждения произошли 5 апреля на городской дамбе. По словам губернатора Дениса Паслера, она «впервые была под такой нагрузкой».