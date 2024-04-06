16-летняя студентка скончалась при неизвестных обстоятельствах в Талдыкоргане

По словам родственников, им до сих пор не говорят, от чего умерла молодая девушка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv. 16-летняя студентка умерла 28 февраля. Мать девушки рассказывает, что в тот день она навещала дочь и та была в хорошем настроении, ни на что не жаловалась. Однако около 20:00 родным поступил звонок от куратора, который сообщил, что девушка плохо себя чувствует, но причин для беспокойства нет.
«Куратор позвонила, сказала, чтобы я не приезжала. Я даже не знаю, оказали ли ей первую помощь, пытались ли спасти. Моей улыбчивой, жизнерадостной девочки больше нет. Мы приезжали после звонка, нас не пускали, говорили: “Мы ставим систему, вам нельзя”. А когда мы все-таки зашли, дочь уже была мертва», — рассказала мать погибшей Жазира Тогасбаева.
В учебном заведении родителям девушки сказали, что причиной смерти стало отравление. Но они в эту версию не верят. Представители колледжа также отмечают, что в последний день жизни студентки ничего не предвещало беды.
«Она тесно общалась в группе всего с 2−3 девочками. Была приветлива и с другими. У нее была хорошая успеваемость. Мы лишь можем сказать, что в тот день она была в хорошем настроении, ни с кем не конфликтовала. И в целом среди проживающих здесь девушек нет разногласий», — отметила заместитель директора Инновационного колледжа Талдыкоргана Маржан Битлеуова.
В пресс-службе департамента полиции области Жетысу сообщили, что по факту смерти несовершеннолетней проводится досудебное расследование.
«Также в порядке статьи 200 УПК органом уголовного преследования внесено представление в управление образования области Жетысу по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона», — сообщил начальник следственного управления департамента полиции Нурболат Шаму.
Уже больше месяца родители погибшей ищут правду. Версию с отравлением они считают лживой и просят помощи общественности, чтобы узнать, что на самом деле творится в стенах учебного заведения.