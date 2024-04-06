16-летняя студентка скончалась при неизвестных обстоятельствах в Талдыкоргане

По словам родственников, им до сих пор не говорят, от чего умерла молодая девушка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv. 16-летняя студентка умерла 28 февраля. Мать девушки рассказывает, что в тот день она навещала дочь и та была в хорошем настроении, ни на что не жаловалась. Однако около 20:00 родным поступил звонок от куратора, который сообщил, что девушка плохо себя чувствует, но причин для беспокойства нет.