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Суд в Приморье вынес приговор за двойное убийство, совершённое в 2005 году

Лишь 300 рублей получил убийца после смерти женщины и её 15-летней дочери.

Источник: AP 2023

В Приморском крае вынесен приговор 47-летнему мужчине, признанному виновным в двойном убийстве, совершенном ради незначительной суммы денег. Инцидент, произошедший в октябре 2005 года в поселке Кировский, закончился трагедией для семьи, когда нападавший, ворвавшись в их дом, жестоко убил женщину и ее 15-летнюю дочь, похитив после преступления всего 300 рублей.

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края, преступник долгое время оставался не пойманным, однако был арестован спустя многие годы в ноябре 2021-го. Суд, рассмотрев доказательства, представленные прокуратурой, приговорил его к 13 годам заключения в колонии строгого режима, основываясь на статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, относящихся к убийству и разбою с применением оружия и незаконного проникновения в жилище.