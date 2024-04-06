Суд в Приморье вынес приговор за двойное убийство, совершённое в 2005 году

В Приморском крае вынесен приговор 47-летнему мужчине, признанному виновным в двойном убийстве, совершенном ради незначительной суммы денег. Инцидент, произошедший в октябре 2005 года в поселке Кировский, закончился трагедией для семьи, когда нападавший, ворвавшись в их дом, жестоко убил женщину и ее 15-летнюю дочь, похитив после преступления всего 300 рублей.
Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края, преступник долгое время оставался не пойманным, однако был арестован спустя многие годы в ноябре 2021-го. Суд, рассмотрев доказательства, представленные прокуратурой, приговорил его к 13 годам заключения в колонии строгого режима, основываясь на статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, относящихся к убийству и разбою с применением оружия и незаконного проникновения в жилище.