В Хабаровске разыскивают сбившего ребёнка водителя

— По словам ребенка это был черный кроссовер. После ДТП водитель вышел из машины и поинтересовался здоровьем мальчика. Ребенок ответил что все хорошо и пошел домой, водитель уехал, — сообщили в городском ГИБДД. Но, как оказалось, у мальчика выявлен закрытый перелом плечевой кости. К делу уже подключилась городская прокуратура, её сотрудники контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами.



Получить более подробную информацию у 10-летнего ребенка об обстоятельствах происшествия полицейские пока не смогли, но рассчитывают на помощь очевидцев, так как ДТП произошло не поздно и в оживленном месте.



Очевидцев данного ДТП и самого водителя просят обратиться в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Хабаровску. Адрес: г. Хабаровск ул. Воронежская, д. 51, каб. 207. Телефон: 8 (4212) 59−50−39 , 8 (4212) 59−50−30 .