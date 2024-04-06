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В Хабаровске разыскивают сбившего ребёнка водителя

Очевидцев ДТП просят обращаться в ГИБДД краевой столицы.

Источник: ГУ МВД

В Хабаровске вечером минувшего дня произошло ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка. Водитель машины объявлен в розыск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В 18 часов 10 минут 5 апреля в районе дома № 107 по ул. Карла Маркса 10 летний мальчик переходил дорогу, когда на нерегулируемом пешеходном переходе его сбил автомобиль.

— По словам ребенка это был черный кроссовер. После ДТП водитель вышел из машины и поинтересовался здоровьем мальчика. Ребенок ответил что все хорошо и пошел домой, водитель уехал, — сообщили в городском ГИБДД. Но, как оказалось, у мальчика выявлен закрытый перелом плечевой кости. К делу уже подключилась городская прокуратура, её сотрудники контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами.

Получить более подробную информацию у 10-летнего ребенка об обстоятельствах происшествия полицейские пока не смогли, но рассчитывают на помощь очевидцев, так как ДТП произошло не поздно и в оживленном месте.

Очевидцев данного ДТП и самого водителя просят обратиться в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Хабаровску. Адрес: г. Хабаровск ул. Воронежская, д. 51, каб. 207. Телефон: 8 (4212) 59−50−39, 8 (4212) 59−50−30.