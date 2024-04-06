Следком в Приморье расследует дело о неуплате более 347 млн. руб. налогов

Следствие считает, что в течение трех лет Безобразов организовал ряд фиктивных сделок с десятью контрагентами, что позволило ему существенно сократить суммы налогов. В итоге подозреваемый не выплатил более 347 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и на прибыль.