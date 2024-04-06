Следком в Приморье расследует дело о неуплате более 347 млн. руб. налогов

Следственный комитет России занимается в Приморье делом о крупном уклонении от налогов, в котором фигурирует руководитель предприятия с внешнеэкономической деятельностью.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, в регионе возбуждено уголовное дело против Виктора Безобразова, управляющего ООО «Брокер ДВ». Его подозревают в серьезном нарушении закона, предусмотренного статьёй 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
Следствие считает, что в течение трех лет Безобразов организовал ряд фиктивных сделок с десятью контрагентами, что позволило ему существенно сократить суммы налогов. В итоге подозреваемый не выплатил более 347 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и на прибыль.
В процессе расследования были проведены обыски в доме подозреваемого и у его коллег, а также в офисе компании. Следователи изъяли важные бухгалтерские документы, технику и средства связи. Также арестовано имущество Безобразова.
Дело началось с документов, полученных от налоговой инспекции и ФСБ России в Приморском крае.