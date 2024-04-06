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Следком в Приморье расследует дело о неуплате более 347 млн. руб. налогов

Правоохранители считают, что директор компании обманывал государство с помощью фиктивных сделок.

Источник: Freepik

Следственный комитет России занимается в Приморье делом о крупном уклонении от налогов, в котором фигурирует руководитель предприятия с внешнеэкономической деятельностью.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, в регионе возбуждено уголовное дело против Виктора Безобразова, управляющего ООО «Брокер ДВ». Его подозревают в серьезном нарушении закона, предусмотренного статьёй 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Следствие считает, что в течение трех лет Безобразов организовал ряд фиктивных сделок с десятью контрагентами, что позволило ему существенно сократить суммы налогов. В итоге подозреваемый не выплатил более 347 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и на прибыль.

В процессе расследования были проведены обыски в доме подозреваемого и у его коллег, а также в офисе компании. Следователи изъяли важные бухгалтерские документы, технику и средства связи. Также арестовано имущество Безобразова.

Дело началось с документов, полученных от налоговой инспекции и ФСБ России в Приморском крае.

СК