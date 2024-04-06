В «Крокусе» не сработала часть системы пожаротушения, сообщил источник

Находившийся на месте трагедии корреспондент РИА Новости, который покинул здание в течение 10 минут после начала стрельбы, также рассказал, что пожар в зрительном зале начался сразу, как только туда зашли боевики, при этом все то время, что корреспондент находился в здании, система пожаротушения не работала, вода не лилась.