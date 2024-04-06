В «Крокусе» не сработала часть системы пожаротушения, сообщил источник

Ранее защита пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» подала в СК заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертной площадки. По их мнению, материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала, могли способствовать стремительному развитию пожара. Позднее пресс-служба Crocus Group сообщила, что материалы, с использованием которых строился «Крокус сити холл», соответствуют стандартам.
«Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», — сказал собеседник агентства.
При этом представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре, а также запустила оповещение внутри здания.
Собеседник агентства не исключил, что могла не сработать осциллирующая система пожаротушения, расположенная по периметру всего зала. Она включается автоматически после подачи с датчика сигнала инфракрасного излучения, который, возможно, не сработал.
Находившийся на месте трагедии корреспондент РИА Новости, который покинул здание в течение 10 минут после начала стрельбы, также рассказал, что пожар в зрительном зале начался сразу, как только туда зашли боевики, при этом все то время, что корреспондент находился в здании, система пожаротушения не работала, вода не лилась.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Crocus Group Араза Агаларова — один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр «Крокус Экспо», торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты «Твой дом».