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Марк оказался женщиной: хабаровчанка притворилась мужчиной и обманула студентку

Вела переписку с фейкового аккаунта и обманула студентку на 100 тысяч рублей жительница Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

20-летнюю жительницу Хабаровска задержали за мошенничество. Она обманом похитила у студентки местного вуза порядка 100 тысяч рублей. Для этого она создала вымышленного персонажа в социальной сети. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

22-летняя потерпевшая в сентябре прошлого года в одной из социальных сетей познакомилась с молодым человеком, представившимся как Марк. Он утверждал, что живет во Владивостоке и учится в техникуме, а также работает в магазине. Через месяц общения в переписке Марк начал жаловаться на финансовые трудности и просил денежные средства в долг. Потерпевшая, поверив его истории, перевела на банковскую карту требуемые суммы. Однако Марк постоянно откладывал свой приезд в Хабаровск и возврат долгов, продолжая просить больше денег.

— Следствие установило, что Марк — это вымышленный персонаж. Задержанная жительница Хабаровска, используя фотографии неизвестного ей молодого человека, создала страницу в социальной сети и вела переписку от его имени, меняя тембр голоса в голосовых сообщениях, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемая работает продавцом в магазине и в поле зрения полицейских попала впервые. Для хищения денег она использовала банковскую карту своей матери.

Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.