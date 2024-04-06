Марк оказался женщиной: хабаровчанка притворилась мужчиной и обманула студентку

22-летняя потерпевшая в сентябре прошлого года в одной из социальных сетей познакомилась с молодым человеком, представившимся как Марк. Он утверждал, что живет во Владивостоке и учится в техникуме, а также работает в магазине. Через месяц общения в переписке Марк начал жаловаться на финансовые трудности и просил денежные средства в долг. Потерпевшая, поверив его истории, перевела на банковскую карту требуемые суммы. Однако Марк постоянно откладывал свой приезд в Хабаровск и возврат долгов, продолжая просить больше денег.