Машины всмятку: ДТП произошло во Владивостоке

Примечательно, что из салона авто выпала сумка для доставки еды. Пользователи соцсетей предположили, что эта машина принадлежит курьеру, и он разогнался, чтобы доставить заказ вовремя. Люди подчеркнули, что ни дождя, ни снега ночью не было, поэтому настолько скользкой дорога быть не могла.