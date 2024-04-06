Машины всмятку: ДТП произошло во Владивостоке

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением из-за скользкого асфальта в районе Луговой во Владивостоке. В результате авто улетело в бордюр и перевернулось, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В новых медиа пишут, что Nissan Laurel двигался в сторону Баляева, но рулевой не успел среагировать, когда машину занесло. Колеса наехали на бордюр, авто опрокинулось на крышу, в результате чего транспорт сильно пострадал.
Из-за удара выбило стекла, вмялась крыша, раскурочило задний бампер. Одно из колес просто улетело, некоторые детали остались лежать на асфальте. На место происшествия вызвали специалистов. К счастью, в инциденте никто не пострадал.
Примечательно, что из салона авто выпала сумка для доставки еды. Пользователи соцсетей предположили, что эта машина принадлежит курьеру, и он разогнался, чтобы доставить заказ вовремя. Люди подчеркнули, что ни дождя, ни снега ночью не было, поэтому настолько скользкой дорога быть не могла.