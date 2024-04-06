Российская авиация сорвала ротацию ВСУ на Северодонецком направлении

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в заявлении.
После нанесения ударов экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. В результате была уничтожена специальная техника и живая сила противника.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.