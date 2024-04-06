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Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре

ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил лодку противника, пытавшуюся форсировать Днепр на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили плавсредство противника на правом берегу Днепра. Осуществив запуск FPV-дронов, оператор завел на него беспилотник, а второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую лодку, которая пыталась форсировать Днепр», — сообщили в МО РФ.

Уточняется, что задачу выполнили военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр».