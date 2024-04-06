Подполье сообщило об ударе по складу с боеприпасами в Харькове

«Ночью 6 апреля по военным объектам города Харьков была нанесена серия ударов. Один из ударов вызвал большую детонацию, которую более часа слушала половина Харькова. Местные власти пытаются выдать прилет за атаку по супермаркетам», — сказал собеседник агентства.
Как сообщил Лебедев, ссылаясь на коллег, удар пришелся на склад с боеприпасами в поле. Лебедев отметил, что в этом районе находятся несколько супермаркетов: «Эпицентр», «Метро», «Караван» и «Сити-молл», ни один из них с февраля 2022 года не работал.
Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Харькове в ночь на субботу.