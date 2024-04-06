Подполье сообщило об ударе по складу с боеприпасами в Харькове

Как сообщил Лебедев, ссылаясь на коллег, удар пришелся на склад с боеприпасами в поле. Лебедев отметил, что в этом районе находятся несколько супермаркетов: «Эпицентр», «Метро», «Караван» и «Сити-молл», ни один из них с февраля 2022 года не работал.