Одолжил и не вернул: комсомольчанин продал гаджет соседки, чтобы купить еду и выпивку

В Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину за хищение мобильного телефона своей соседки. 60-летняя женщина заявила в полицию о том, что ее сосед по лестничной площадке не вернул ей телефон, который она ему доверила. Ущерб оценивается в 25 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".