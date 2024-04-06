Одолжил и не вернул: комсомольчанин продал гаджет соседки, чтобы купить еду и выпивку

В Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину за хищение мобильного телефона своей соседки. 60-летняя женщина заявила в полицию о том, что ее сосед по лестничной площадке не вернул ей телефон, который она ему доверила. Ущерб оценивается в 25 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Оперативники полиции установили и задержали подозреваемого — 28-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. По словам женщины, она неоднократно доверяла ему свой телефон для звонков, но в этот раз он его не вернул.
— Подозреваемый признался, что забрал телефон у соседки, чтобы позвонить, но затем не вернул его и продал в местной ломбард за три тысячи рублей. Вырученные деньги он потратил на алкоголь и продукты, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношении мужчины завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемый выкупил похищенный телефон и возвратил законной владелице. Ущерб возмещен в полном объеме.