Водитель иномарки сбил 17-летнюю девушку на «зебре» в Усолье

Прокуратура Усолья-Сибирского контролирует проверку по сообщению о ДТП с пострадавшей 17-летней девушкой. По предварительным данным, вечером 5 апреля на «зебре» 27-летний водитель Honda Ascot сбил несовершеннолетнюю. В результате происшествия девушка получила травмы и была госпитализирована, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.