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Водитель иномарки сбил 17-летнюю девушку на «зебре» в Усолье

Пострадавшую доставили в больницу.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура Усолья-Сибирского контролирует проверку по сообщению о ДТП с пострадавшей 17-летней девушкой. По предварительным данным, вечером 5 апреля на «зебре» 27-летний водитель Honda Ascot сбил несовершеннолетнюю. В результате происшествия девушка получила травмы и была госпитализирована, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.