Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина ограбил продуктовый магазин во Владивостоке

Неизвестный угрожал продавцу ножом во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что на улице 3-я Строительная мужчина зашел в торговую точку, а затем достал нож. Он начал угрожать продавщице, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Стражи правопорядка приехали на место преступления. Они увидели, что в магазине были камеры видеонаблюдения. Поэтому специалисты изъяли записи и просмотрели их. На кадрах действительно присутствовал мужчина, который требовал у девушки деньги из кассы.

Сейчас подозреваемого в краже ищут. Полицейские просят граждан, располагающих какой-либо информацией о данном мужчине позвонить им по следующим телефонам:

8 914 329 20 82;

8 914 706 09 86;

249 00 04 — дежурная часть;

02 либо 102.

Ранее «КП» писала об уже судимом мужчине, который стал рецидивистом: его обвинили сразу в серии краж, но попался он на похищении телевизора. Он находится под стражей.