Мужчина ограбил продуктовый магазин во Владивостоке

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что на улице 3-я Строительная мужчина зашел в торговую точку, а затем достал нож. Он начал угрожать продавщице, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Стражи правопорядка приехали на место преступления. Они увидели, что в магазине были камеры видеонаблюдения. Поэтому специалисты изъяли записи и просмотрели их. На кадрах действительно присутствовал мужчина, который требовал у девушки деньги из кассы.
Сейчас подозреваемого в краже ищут. Полицейские просят граждан, располагающих какой-либо информацией о данном мужчине позвонить им по следующим телефонам:
8 914 329 20 82;
8 914 706 09 86;
249 00 04 — дежурная часть;
02 либо 102.
Ранее «КП» писала об уже судимом мужчине, который стал рецидивистом: его обвинили сразу в серии краж, но попался он на похищении телевизора. Он находится под стражей.