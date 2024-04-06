Двух мужчин задержали с наркотиками в Хабаровске

Первого 28-летнего хабаровчанина они задержали в такси: патруль ДПС просто остановил машину для проверки документов, но пассажир начал нервничать. При досмотре у него обнаружили 0,71 грамма наркотического вещества в двух пакетиках. Оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за кражу, вождение в пьяном виде.