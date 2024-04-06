Двух мужчин задержали с наркотиками в Хабаровске

Теперь им грозят уголовные дела.
Первого 28-летнего хабаровчанина они задержали в такси: патруль ДПС просто остановил машину для проверки документов, но пассажир начал нервничать. При досмотре у него обнаружили 0,71 грамма наркотического вещества в двух пакетиках. Оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за кражу, вождение в пьяном виде.
Второго 32-летнего мужчину заметили возле жилого дома на улице Стрельникова. При виде полицейских он скинул какой-то небольшой пакет. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это наркотик весом 0,63 грамма. Он объяснил, что приобрел наркотики для собственного употребления. Ранее он сидел за подобное преступление, угрозы убийством, побои.
Против злоумышленников возбудили уголовные дела о незаконном хранении, приобретении, перевозке запрещенных веществ. Максимальное наказание по этим обвинениям — три года колонии.