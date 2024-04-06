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Под Красноярском водитель большегруза сбил светофор и перекрыл движение

На трассе «Сибирь» грузовик устроил ДТП и дорожный затор.

Источник: ГИБДД по Красноярскому краю

Ночью 6 апреля водитель грузовика «Вольво» устроил аварию на 795 километре трассы Р-255 «Сибирь», в результате которой образовался дорожный затор.

51-летний мужчина за рулем большегруза ехал со стороны Ачинска в Красноярск. Он врезался в опору светофора, установленного над дорогой. По одной из версий, не прошел по габаритам. Конструкция рухнула на проезжую часть и перекрыла движение. После ДТП оно было возможно только через поселок Емельяново. Сейчас проезд по трассе восстановлен, и светофор вновь работает. Как сообщили корреспонденту «КП»-Красноярск в ГИБДД по Красноярскому краю, виновник происшествия не пострадал. Ему придется возмещать ущерб, нанесенный аварией.