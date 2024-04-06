Под Красноярском водитель большегруза сбил светофор и перекрыл движение

51-летний мужчина за рулем большегруза ехал со стороны Ачинска в Красноярск. Он врезался в опору светофора, установленного над дорогой. По одной из версий, не прошел по габаритам. Конструкция рухнула на проезжую часть и перекрыла движение. После ДТП оно было возможно только через поселок Емельяново. Сейчас проезд по трассе восстановлен, и светофор вновь работает. Как сообщили корреспонденту «КП»-Красноярск в ГИБДД по Красноярскому краю, виновник происшествия не пострадал. Ему придется возмещать ущерб, нанесенный аварией.