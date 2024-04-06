В Костанае вводят режим ЧС и готовятся к эвакуации жителей

«В Костанае вводят режим ЧС. Об этом решении только что на брифинге сообщил аким города Марат Жундубаев. Сегодня, 6 апреля, в районе обеда или ближе к вечеру ждут еще больший приход воды», — говорится в сообщении в субботу.