В Костанае вводят режим ЧС и готовятся к эвакуации жителей

«В Костанае вводят режим ЧС. Об этом решении только что на брифинге сообщил аким города Марат Жундубаев. Сегодня, 6 апреля, в районе обеда или ближе к вечеру ждут еще больший приход воды», — говорится в сообщении в субботу.
Аким Костаная попросил граждан, живущих в зонах подтопления эвакуироваться заблаговременно.
«Скорость сброса воды превысила 2500 кубометров в секунду из Каратомарского водохранилища. На 8.00 6 апреля сброс воды увеличен до 2640 кубометров в секунду, при этом приток составляет 3361 кубометров в секунду», — сказано в сообщении.
Как отмечается, уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%.
«Жителям прилегающих территорий необходимо при первом требовании уполномоченных органов приступить к организованной эвакуации, уделяя при этом особое внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям. Заранее подготовьте документы и вещи первой необходимости», — подчеркнули в оперативном штабе Костанайской области.