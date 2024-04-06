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В Костанае вводят режим ЧС и готовятся к эвакуации жителей

Костанай. 6 апреля. КазТАГ — В Костанае вводят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и готовятся к эвакуации жителей, сообщает «Наша газета».

Источник: t.me/NashaGazetaKst/

«В Костанае вводят режим ЧС. Об этом решении только что на брифинге сообщил аким города Марат Жундубаев. Сегодня, 6 апреля, в районе обеда или ближе к вечеру ждут еще больший приход воды», — говорится в сообщении в субботу.

Аким Костаная попросил граждан, живущих в зонах подтопления эвакуироваться заблаговременно.

«Скорость сброса воды превысила 2500 кубометров в секунду из Каратомарского водохранилища. На 8.00 6 апреля сброс воды увеличен до 2640 кубометров в секунду, при этом приток составляет 3361 кубометров в секунду», — сказано в сообщении.

Как отмечается, уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%.

«Жителям прилегающих территорий необходимо при первом требовании уполномоченных органов приступить к организованной эвакуации, уделяя при этом особое внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям. Заранее подготовьте документы и вещи первой необходимости», — подчеркнули в оперативном штабе Костанайской области.