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В центре Ростова толпа ногами избила машину

В Ростове полиция задержала избивших ногами автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, на Станиславского, пять мужчин вывели из припаркованного автомобиля водителя, после чего начали с силой пинать машину ногами. Об этом рассказали очевидцы, которые сняли инцидент на видео. По словам свидетелей, женщина — пассажир, которой тоже пришлось покинуть салон, вначале громко кричала, а после потеряла сознание.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в дежурную часть поступало сообщение о нарушении порядка на Станиславского.

— Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли конфликт между гражданами. Все участники происшествия доставлены в отдел для разбирательства. Сейчас проводится проверка, — прокомментировали в донском главке.