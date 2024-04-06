В центре Ростова толпа ногами избила машину

В Ростове-на-Дону, на Станиславского, пять мужчин вывели из припаркованного автомобиля водителя, после чего начали с силой пинать машину ногами. Об этом рассказали очевидцы, которые сняли инцидент на видео. По словам свидетелей, женщина — пассажир, которой тоже пришлось покинуть салон, вначале громко кричала, а после потеряла сознание.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в дежурную часть поступало сообщение о нарушении порядка на Станиславского.
— Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли конфликт между гражданами. Все участники происшествия доставлены в отдел для разбирательства. Сейчас проводится проверка, — прокомментировали в донском главке.