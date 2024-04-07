Полицейские вычислили двоих мужчин с наркотиками в Хабаровске

В Хабаровске полицейские задержали мужчин с дозами наркотических средств. В двух отдельных случаях у мужчин нашли наркотические вещества. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль, в котором помимо водителя находился еще один мужчина. При виде полицейских, пассажир начал заметно нервничать.
— При вызове следственно-оперативной группы, полицейские обнаружили у 28-летнего хабаровчанина два пакетика с веществом зелено-бурого цвета. По результатам проведенной экспертизы установлено, что это были разовые дозы гашишного масла общей массой 0,71 грамма, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В другом случае, экипаж ППС обратил внимание на мужчину, который при виде полицейских выбросил на землю небольшой предмет. Это оказался сверток, в котором находилась смесь синтетических наркотиков — метилэфедрона, метадона и карфентанила, общей массой 0,63 грамма.
Оба подозреваемых уже ранее привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время против них завели уголовные дела, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.