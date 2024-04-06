Паводок подтопил мост, связывающий Башкирию и Татарстан

«Жилые дома в зону затопления не попадают, транспортное сообщение с населённым пунктом не нарушено, он не отрезан. Спланирован объездной маршрут для н. п. Тумутук через город Октябрьский, расстояние 74 км. Движение транспорта по мосту прекращено, ограничено движение пешеходов и автотехники, выставлены запрещающие знаки и ограждение, проведены разъяснительные беседы с населением», — прокомментировали в МЧС РБ.