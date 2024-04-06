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Паводок подтопил мост, связывающий Башкирию и Татарстан

МЧС Башкирии информирует о подтоплении низководного моста в Татарстане, который связывает села Тумутук региона и Новый Тумутук Бакалинского района республики.

Источник: МЧС РФ

По данным ведомства, причиной стало повышение уровня воды реки Ик из-за обильного таяния снега. Известно, что перелив здесь составил 15 сантиметров.

«Жилые дома в зону затопления не попадают, транспортное сообщение с населённым пунктом не нарушено, он не отрезан. Спланирован объездной маршрут для н. п. Тумутук через город Октябрьский, расстояние 74 км. Движение транспорта по мосту прекращено, ограничено движение пешеходов и автотехники, выставлены запрещающие знаки и ограждение, проведены разъяснительные беседы с населением», — прокомментировали в МЧС РБ.

Ранее в связи с весенним половодьем в Башкирии зафиксировали максимальный подъем уровня рек Уршак, Сим, Белой и Буй.

МЧС