«Опасность очень большая»: аким Уральска не исключает повторения паводка 1942 года

«Сейчас идет разговор, что может быть паводок, как в 1942 году. До восьми с половиной метров мы выдержим, выше, честно надо сказать, будет уже критически для города. Мы знаем, где самые опасные участки в городе, это район Стелы, Курени, Коминтерн. Район Желаево и та часть города 8,5 м, возможно, выдержит. При подъеме на девять метров и выше в Желаево, на мосту, в районе Водоканала, сторона — рынок, где по берегу есть большие яры, уже сложно сказать, что будет. Да, я не исключаю, что будет выше девяти метров. Такой уровень мы вынуждены ожидать. Потому что такое вот на Ириклинском водохранилище. С Сакмары, Илека много воды идет. И еще дождь сильный ожидается. И мы опасаемся, в случае подъема воды до девяти метров и выше, будет подпора Чагана водами Урала. Тогда Урал будет бить в дамбу в районе магазина “Сундук” на Чагано-Набережной и может ее размыть. Опасность очень большая. Мы уже оповестили всех, кто живет в пойме Урала — в дачных товариществах 1, 2, 3, “Стеновик”, “Речник” и остальных в районе Желаево. Там все должны покинуть свои дома. Потому что при подъеме Урала на 6,5 метров и выше эти дачи все будут в воде», — заявил аким Уральска.