Регион рядом с Воронежской областью обстреляли из РСЗО 6 апреля

Утром субботы, 6 апреля, над Белгородской областью системы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, согласно предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения в Белгороде и Белгородском районе.
В Белгороде выявлены повреждения в 12 многоквартирных домах, в 18 квартирах выбиты окна. В одном из корпусов детской поликлиники № 4 посечен фасад и выбиты окна. Кроме того, повреждены кровля спортивного комплекса «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия. Предварительно, посечено три автомобиля.
В поселке Дубовка Белгородского района в результате воздушной атаки полностью сгорел один частный дом. В ряде населенных пунктов также посечены фасады, кровля, выбиты окна. На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется, отметил Вячеслав Гладков.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что ночью 4 апреля и ранним утром 5 апреля были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 беспилотника над Ростовской областью, 6 БПЛА над Краснодарским краем, еще по одному — над Саратовской, Курской и Белгородской областями.