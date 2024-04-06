Регион рядом с Воронежской областью обстреляли из РСЗО 6 апреля

В поселке Дубовка Белгородского района в результате воздушной атаки полностью сгорел один частный дом. В ряде населенных пунктов также посечены фасады, кровля, выбиты окна. На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется, отметил Вячеслав Гладков.



Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что ночью 4 апреля и ранним утром 5 апреля были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 беспилотника над Ростовской областью, 6 БПЛА над Краснодарским краем, еще по одному — над Саратовской, Курской и Белгородской областями.