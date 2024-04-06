В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления

Ранее сообщалось о введении режима ЧС в 3 районах региона — в Варненском, Брединском и Нагайбакском.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, на 08.30 (06.30 мск) 6 апреля остаются подтопленными 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. В общей сложности эвакуировано 234 человека, адресная помощь оказана 165 южноуральцам. «Режим ЧС введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского, районов, Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском районах, а также в Миасском городском округе», — говорится в сообщении.
На особом контроле находятся 7 населенных пунктов, уточняет пресс-служба.
Кроме того, по данным правительства, ночью в субботу на реке Кабанка произошел размыв запруды по разведению рыбы недалеко от села Верхняя Кабанка Пластовского района: в результате подтоплено 10 домов и 14 приусадебных участков. На месте работают подразделения регионального ГУМЧС и спасатели, госавтоинспекции, администрация муниципалитета. Развернут пункт временного размещения людей, в котором находятся 7 человек.
Также отмечены многочисленные переливы через дороги регионального и муниципального значения: на особом контроле находятся 11 мест перелива воды, поясняет пресс-служба.
По данным правительства, в населенных пунктах, оказавшихся отрезанными паводковыми водами, организована доставка продуктов и медикаментов, организовано противопожарное прикрытие, обеспечена временная переправа людей.