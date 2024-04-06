В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления

Кроме того, по данным правительства, ночью в субботу на реке Кабанка произошел размыв запруды по разведению рыбы недалеко от села Верхняя Кабанка Пластовского района: в результате подтоплено 10 домов и 14 приусадебных участков. На месте работают подразделения регионального ГУМЧС и спасатели, госавтоинспекции, администрация муниципалитета. Развернут пункт временного размещения людей, в котором находятся 7 человек.