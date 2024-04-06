Житель Башкирии устроил дрифт перед мэрией

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, 19-летний парень катался вокруг памятника Ленину, периодически пуская машину в занос. Во время задержания лихача сотрудники ГИБДД обнаружили надпись на лобовом стекле «Ищу ДПС».
Известно, что против нарушителя составили 6 административных материалов, в том числе за незаконную тонировку, изменения в конструкции автомобиля и отсутствие ремня безопасности.
«Свою вину признаю. Больше такого не повторится», — пообещал любитель экстремальной езды.