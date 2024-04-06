Трое пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Волгоградской области

Вечер пятницы, 5 апреля, оказался несчастливым для водителей четырех автомобилей, которые угодили в массовое ДТП в Камышине Волгоградской области. Его участниками стали два микроавтобуса и две легковушки, которых раскидало по дороге возле дома № 13 на улице Некрасова. Сейчас Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах ДТП, но по предварительным данным, виновником аварии стал водитель «Газели», не выдержавший безопасной дистанции.