Трое пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Волгоградской области

Вечер пятницы, 5 апреля, оказался несчастливым для водителей четырех автомобилей, которые угодили в массовое ДТП в Камышине Волгоградской области. Его участниками стали два микроавтобуса и две легковушки, которых раскидало по дороге возле дома № 13 на улице Некрасова. Сейчас Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах ДТП, но по предварительным данным, виновником аварии стал водитель «Газели», не выдержавший безопасной дистанции.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель маршрутки не успел затормозить и налетел на стоящую впереди «семерку». После этого «Газель» отбросило на встречку, где она протаранила микроавтобус «Мерседес». Тот, в свою очередь, ударил «Ладу Гранту».
В итоге в больнице, по уточненным данным, оказались водитель и 75-летняя пассажирка маршрутки, а также пассажир второго микроавтобуса. Изначально говорили о двух пострадавших.