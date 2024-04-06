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В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела

УФА, 6 апр — РИА Новости. При патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.

«При патрулировании территории потенциального затопления в старом городе Орска были обнаружены 2 тела. Причину и время наступления смерти установит экспертиза. По предварительным данным их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было», — рассказали РИА Новости в правительстве региона.

Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.

В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.