В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела

«При патрулировании территории потенциального затопления в старом городе Орска были обнаружены 2 тела. Причину и время наступления смерти установит экспертиза. По предварительным данным их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было», — рассказали РИА Новости в правительстве региона.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.