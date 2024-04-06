В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела

«При патрулировании территории потенциального затопления в старом городе Орска были обнаружены 2 тела. Причину и время наступления смерти установит экспертиза. По предварительным данным их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было», — рассказали РИА Новости в правительстве региона.