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При патрулировании Старого города в Орске нашли тела трех человек

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Тела трех человек обнаружены при патрулировании подтопленного Старого города в оренбургском Орске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Ранее в правительстве Оренбургской области сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением.

«Предварительно, погибли три человека, тела найдены в частных домовладениях при патрулировании Старого района Орска», — рассказал агентству представитель экстренных служб.

Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.

В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.