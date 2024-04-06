При патрулировании Старого города в Орске нашли тела трех человек

Ранее в правительстве Оренбургской области сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением.
«Предварительно, погибли три человека, тела найдены в частных домовладениях при патрулировании Старого района Орска», — рассказал агентству представитель экстренных служб.
Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.