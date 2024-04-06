Челябинка за деньги прописала в своей квартире 40 мигрантов

Установлена 46-летняя местная жительница в течение 2023 года осуществила 16 фактов фиктивной регистрации иностранных граждан в принадлежащей ей квартире, расположенной в доме по улице Хохрякова. Таким образом, женщина прописала в своей квартире 40 иностранных граждан, которые фактически там не проживали.



По выявленным фактам в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.