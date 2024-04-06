Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинка за деньги прописала в своей квартире 40 мигрантов

Фактически иностранцы в этой квартире не проживали.

Жительница Челябинска за деньги прописала в своей квартире 40 мигрантов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлена 46-летняя местная жительница в течение 2023 года осуществила 16 фактов фиктивной регистрации иностранных граждан в принадлежащей ей квартире, расположенной в доме по улице Хохрякова. Таким образом, женщина прописала в своей квартире 40 иностранных граждан, которые фактически там не проживали.

По выявленным фактам в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.