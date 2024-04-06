Старовойт: один человек пострадал при обстреле поселка Теткино в Курской области

«Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Пострадал один из местных жителей. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В поселке повреждено семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке», — написал глава региона.