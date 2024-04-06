Старовойт: один человек пострадал при обстреле поселка Теткино в Курской области

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, один человек ранен, повреждено семь домов. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Пострадал один из местных жителей. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В поселке повреждено семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке», — написал глава региона.
По его словам, ВСУ также обстреляли село Попово-Лежачи в регионе. В результате атаки повреждено 13 домов и 1 автомобиль. После обстрела возникло возгорание, его уже ликвидировали. «Окажем собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества», — добавил Старовойт.