КНБ провел обыски в Алматинской области: задержаны иностранцы

По информации официального Telegram-канала ведомства, по подозрению в совершении преступления задержаны двое иностранцев.
«В ходе обысков изъято около 20 кг синтетических наркотиков, 1 тыс. литров прекурсоров и оборудование, предназначенные для изготовления “синтетики”. Предварительно установлено, что обнаруженное сырье поставлялось в замаскированном виде из-за рубежа через логистические компании», — рассказали в КНБ РК.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 297 УК РК. С санкции суда задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Добавим, что согласно ч.3 ст. 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
4) должностным лицом с использованием служебного положения;
5) посредством использования электронных информационных ресурсов;
6) в общественном месте, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.