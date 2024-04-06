КНБ провел обыски в Алматинской области: задержаны иностранцы

«В ходе обысков изъято около 20 кг синтетических наркотиков, 1 тыс. литров прекурсоров и оборудование, предназначенные для изготовления “синтетики”. Предварительно установлено, что обнаруженное сырье поставлялось в замаскированном виде из-за рубежа через логистические компании», — рассказали в КНБ РК.