Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое иностранцев создали нарколабораторию в Алматинской области

Департамент КНБ по Алматинской области 22 марта пресек деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, расположенной в частном доме, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в совершении данного правонарушения задержаны двое иностранцев, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе обысков изъяли около 20 кг синтетических наркотиков, 1 тыс. литров прекурсоров и оборудование, предназначенные для изготовления «синтетики».

Предварительно обнаруженное сырье поставлялось в замаскированном виде из-за рубежа через логистические компании.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Задержанных лиц в данное время содержат под стражей. Иная информация не разглашается в интересах следствия (статья 201 УПК РК).

1 апреля сотрудники КНБ предотвратили теракт в Актау.