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В мэрии Воронежа прокомментировали избиение восьмиклассника

Чиновники, ссылаясь на администрацию школы, опровергают, что восьмиклассник получил травмы в результате избиения в учебном заведении.

Источник: МБОУ СОШ №27

В мэрии Воронежа рассказали об избиении восьмиклассника 4 апреля с точки зрения администрации школы № 27, где он учится. Напомним, ранее появилась информация, что подросток получил серьезные травмы. И якобы избиение произошло прямо в школе.

Однако, по версии администрации школы, 4 апреля на перемене просто произошла потасовка между школьниками, которую разнял дежуривший на этаже учитель. Сразу же вызвали родителей обоих участников драки, которые отказались от вызова скорой и от взаимных претензий. Вместе с тем представители школы посчитали нужным вызвать полицию.

— На будущей неделе пройдет заседание комиссии по урегулированию споров, на которой обсудят этот инцидент. В случае необходимости в школу направят мобильную антикризисную бригаду, — добавили в управлении образования и молодежной политики мэрии Воронежа.