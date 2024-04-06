В мэрии Воронежа прокомментировали избиение восьмиклассника

Однако, по версии администрации школы, 4 апреля на перемене просто произошла потасовка между школьниками, которую разнял дежуривший на этаже учитель. Сразу же вызвали родителей обоих участников драки, которые отказались от вызова скорой и от взаимных претензий. Вместе с тем представители школы посчитали нужным вызвать полицию.