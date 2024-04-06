Кубанский пенсионер открыл стрельбу по жене из-за скошенных кустов роз

В Абинском районе Краснодарского края произошел скандал между супругами, в ходе которого пенсионер открыл стрельбу по своей жене из-за скошенных роз. Полицейские завершили расследование — мужчину ждет суд, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 67-летний местный житель решил скосить кусты роз на клумбе возле дома, за которыми ухаживала его супруга. Когда женщина увидела, что ее розы исчезли, и выяснила, что это сделал ее супруг, между ними разгорелся конфликт. Во время ссоры пенсионер схватил травматический пистолет и начал угрожать жене убийством. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, он несколько раз выстрелил в сторону ее ног.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ о угрозе убийством. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Пожилому мужчине грозит до двух лет лишения свободы.